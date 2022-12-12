деревня Чижево, деревня Чижево, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Чижево

Духовщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5674Чижево, с. каз.при рч. Живке.18322108112Церковь православная 1. Сельское управление. Базар.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Никоновская волость
316. Чижево, село бывшее государственное, дворов 35, жителей 229, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, торжок. В 5 верстах — цер Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Никоновская волость
127ЧиживоДеревня18531451242 мелочных лавки.
128ЧижевоСело156615Церковь, ярмарка 1 октября, земская школа, 3 кузницы, казен. винная лав., мельница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Духовщинский район
180590Чижеводеревня55°09'00"32°11'00"N-36-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Духовщинский муниципальный район, Бабинское сельское поселение
66616404256д Чижеводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close