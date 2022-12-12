деревня Надушита, деревня Надушита, Сорокский уезд, Бессарабская губерния (на 1886) — Familio

Надушита

Сорокский уезд, Бессарабская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Сорокский уезд
769Надушита (Буянка), д. молд. мон.при р. Коболте.42148461383
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770Надушита (Почта), селище молд. мон.при р. Коболте.43465
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Сорокский уезд, Надушитская волость
534. Надушит (Боянко), село царан, при речке Коболше, дворов 246, жителей 1084, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа. В 12 верста Показать все
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