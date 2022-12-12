хутор Камышный, хутор Камышный, Константиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Камышный

Константиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской первый
398Камышный.при балке Камышной.680373422Почтовая станция.
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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Константиновская станица
1740Камышный хутор, Константиновск. ст., на бал. Камышная202634610391121Хуторское правление, церковь, 2 молитвенных дома, приходское училище, читал.8699

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Константиновский район
49219Камышныйхутор47°38'00"41°11'00"L-37-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Константиновский муниципальный район, Богоявленское сельское поселение
60625410106х Камышныйхутор
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