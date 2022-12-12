деревня Новая Салынь, деревня Новая Салынь, Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Новая Салынь

Дубровский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
1064Салынь, д. вл.при рч. Ивоте.701788409452
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Салынская волость
285. Молодая Салынь, деревня бывшая владельческая, при речке Ивоти, дворов 160, жителей 1040, волостное правление (уездный город в 75 верстах), часовня, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дубровский район
69337Новая Салыньдеревня53°36'с.ш.33°35'в.д.N-36-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дубровский муниципальный район, Пеклинское сельское поселение
15612428176д Новая Салыньдеревня
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