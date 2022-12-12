деревня Аксу, деревня Аксу, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Аксу

Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1981Белая Волошка (Камышенка, Аксу), д. каз.при р. Камышенке.555163434442Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Алькеевская волость
1003. Белая Воложка (Камышелга, Аксу), деревня бывшая государственная, дворов 230, жителей 1209, мечеть, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Алькеевская волость
Белая Воложка (Камышелга), Алькеевскойтатары1921
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Камышелга, Алькеевскойсм. Белая Воложка.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Буинский район
159083Аксудеревня55°11'48°06'N-39-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Буинский муниципальный район, Аксунское сельское поселение
92618407101д Аксудеревня
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