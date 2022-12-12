Спешнево-Ивановское
Данковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
452Спешнево (Ивановское), с. вл.при рч. Вязовне.91543197200Церковь православная 1. Винокуренный завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
199. Ивановское (Спешнево), село бывшее владельческое, при речке Вязовке, дворов 49, жителей 350, волостное правление (уездный город в 9 верстах), церковь православная, ш Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
79356Спешнево-Ивановскоесело53°16'00"38°59'00"N-37-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
42609476101с Спешнево-Ивановскоесело