хутор Жирковский, хутор Жирковский, Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Жирковский

Клетский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Усть-Медведицкий округ, Усть-Медведицкая станица
1413Жирковский хутор, Усть-Медведицкой станицы, при реке Царице1123259269281Хуторское правление, 1 церковь, школа3124144
2-й Донской округ, Бузиновская волость
2888Нижне-Царицинский поселок, Бузиновской волости, при реке Дон.-Царице4533185195Сельское правление4538217

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Клетский район
14664Жирковскийхутор49°17,0' с.ш.42°34,0' в.д.M-38-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Клетский муниципальный район, Верхнечеренское сельское поселение
18622408111х Жирковскийхутор
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