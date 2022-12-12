деревня Полом, деревня Полом, Монастырщинский район, Смоленская область (на 2018) — Familio

Полом

Монастырщинский район, Смоленская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Любавичская волость
15Дер. Паломпроселкереке ВехреОсиновскому сел. обществу36114113Пепелевского пр. 10025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Монастырщинский район
216806Поломдеревня54°14'00"31°38'00"N-36-064
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