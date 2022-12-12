село Березовая Лука, село Березовая Лука, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Березовая Лука

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1576Березовая Лука, с. каз.при рч. Чагре, близь Волги.8589132326325Церковь православная 1. Ярмарки 2. Пристань.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Березово-Лукская волость
850. Березовая Лука (Березово), село бывшее государственное, при реке Чагре, дворов 151, жителей 795, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
52910Березовая Лукасело52°38'с.ш.48°27'в.д.N-39-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Березово-Лукское сельское поселение
63614405101с Березовая Лукасело
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