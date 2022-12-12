Степное
Пластовский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
996Степная, стан. казач. Ор. в.при р. Уе.8048407955961Церковь православная 1, училище, ярмарок 2, почтовая станция, завод кожевенный, в дачах производится добыча золота.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
707. Степная, станица казачья, при реке Уе, дворов 402, жителей 1970, стан. првл. (у. г., 80 в.), церковь православная, почтовая станция, телегр. ст., 49 лавок, ярмарка 8 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
325474Степноесело54°05'00"60°24'00"N-41-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75648420101с Степноесело