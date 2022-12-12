село Степное, село Степное, Пластовский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Степное

Пластовский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
996Степная, стан. казач. Ор. в.при р. Уе.8048407955961Церковь православная 1, училище, ярмарок 2, почтовая станция, завод кожевенный, в дачах производится добыча золота.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Степный
707. Степная, станица казачья, при реке Уе, дворов 402, жителей 1970, стан. првл. (у. г., 80 в.), церковь православная, почтовая станция, телегр. ст., 49 лавок, ярмарка 8 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Пластовский район
325474Степноесело54°05'00"60°24'00"N-41-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Пластовский муниципальный район, Степнинское сельское поселение
75648420101с Степноесело
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