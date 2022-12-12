село Сухой Ольшанец, село Сухой Ольшанец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Сухой Ольшанец

Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1713Сухой Ольшанец, д. каз.при руч. Сухом Ольшанце и пруде.391960349352Мельниц 8. Крупорушни 2. Маслобоенъ12. Замашная толчея.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Долгоруковский район
78714Сухой Ольшанецсело52°24'00"38°07'00"N-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Долгоруковский муниципальный район, Сельское поселение Вязовицкий сельсовет
42618420106с Сухой Ольшанецсело
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