железнодорожная станция Сендега, железнодорожная станция Сендега, Костромской муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Сендега

Костромской муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Костромской район
351099Сендегаж.-д.ст.(нп)57°47'00"41°04'00"O-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Костромской муниципальный район, Никольское сельское поселение
34614424181ж/д ст Сендегажелезнодорожная станция
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