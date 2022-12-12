Андреевский
Бережно-Слободская волость, Тотемский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- починок
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1254. Андреевская (Средняя), деревня бывшая государственная, при речке Тарноге, дворов 22, жителей 132, лавка
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
66Андреевский почБережн. Слоб.Христорождественскийбывшие государственные853123