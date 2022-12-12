агрогородок Межево, агрогородок Межево, Оршанский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Межево

Оршанский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Мошковская волость
366. Межево, село бывшее владельческое, при реке Скупье, дворов 24, жителей 163, церковь православная, водяная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Мошковская волость
55Село МежевопроселкеколодцеМежевскому с. о церк. земли51171176Межевского пр. 9116
56Дер. ЗапрудьепроселкеколодцеМежевскому с. о 58211214Межевского пр. 9116

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Оршанский район, Межевский сельсовет
д Межево888

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Оршанский район, Межевский сельсовет
аг. Межево343
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