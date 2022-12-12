село Веприк, село Веприк, Полтавська область (на 2018) — Familio

Веприк

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
452Веприк, местечко вл. и казач.при рч. Веприке и р. Псле.12станов. кварт.54518842143Церквей православных 4. Ярмарок 4. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Веприкская волость
102. Веприк, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле и речке Веприке, дворов 746, жителей 4674, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 4 Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Веприкская волость
1.0Веприк местечкоВеприкское крестьян собственников 1-ое12
1.0Веприк местечкоВеприкское крестьян собственников 2-ое12333762198193391
1.0Веприк местечкоВеприкское крестьян собственников 3-ье12
1.0Веприк местечкоВеприкское козаков12
1.0Веприк местечкоВеприкское казенных крестьян121216285458112

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17842Веприкселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Веприцька
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