Веприк
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
452Веприк, местечко вл. и казач.при рч. Веприке и р. Псле.12станов. кварт.54518842143Церквей православных 4. Ярмарок 4. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
102. Веприк, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Псле и речке Веприке, дворов 746, жителей 4674, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 4 Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Веприк местечкоВеприкское крестьян собственников 1-ое—12
1.0Веприк местечкоВеприкское крестьян собственников 2-ое—123337—62198193391
1.0Веприк местечкоВеприкское крестьян собственников 3-ье—12
1.0Веприк местечкоВеприкское козаков—12
1.0Веприк местечкоВеприкское казенных крестьян—121216—285458112
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17842Веприкселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Веприцька