село Шамбалыг, село Шамбалыг, Кызылский муниципальный район, Республика Тыва (на 2019) — Familio

Шамбалыг

Кызылский муниципальный район, Республика Тыва (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Тыва, Кызылский кожуун
567950Шамбалыгсело51°14'00"95°05'00"M-46-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Тыва, Кызылский муниципальный район, Сельское поселение Шамбалыгский
93622448101с Шамбалыгсело
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