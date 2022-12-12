Новое Зияшево
Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1931Новая Зияшева (Каратал), деревня.при ключе.4135216673Тп. —Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1094. Зияшева Новая (Каратан), деревня бывшая государственная, при речке Буяде, дворов 45, жителей 266, молитвенный дом
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
17Ново-Зияшева, д. на прос. дор., при реч. Бизады, мечеть, х.-з. маг.511580208181Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189246Новое Зияшеводеревня55°37'53°53'N-39-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Старобугадинское сельское поселение
92605451121д Новое Зияшеводеревня
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