село Никитское, село Никитское, Домодедово, Московская область (на 2019) — Familio

Никитское

Домодедово, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4890Никитское, с. дворц. вед.при рч. Рослае.10763215243Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Добрятинская волость
1129. Никитское, село бывшее удельное, при речке Рожай, дворов 58, жителей 459, церковь православная, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Добрятинская волость
Село Никитское1211Рязано-Уральская железная дорога, станция Домодедово. 577Церковно-приходская школа, каменоломня Мартьянова, две чайных лавки, две торговых лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Домодедово
46831Никитскоесело55°25'с.ш.37°44'в.д.N-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Домодедово
46709000481с Никитскоесело
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