Никитское
Домодедово, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4890Никитское, с. дворц. вед.при рч. Рослае.10763215243Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1129. Никитское, село бывшее удельное, при речке Рожай, дворов 58, жителей 459, церковь православная, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Никитское1211Рязано-Уральская железная дорога, станция Домодедово. 577Церковно-приходская школа, каменоломня Мартьянова, две чайных лавки, две торговых лавки.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46831Никитскоесело55°25'с.ш.37°44'в.д.N-37-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46709000481с Никитскоесело