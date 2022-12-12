Михайло-Коцюбинское
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
133Козел, с. каз., казач. и вл.при рч. Козле и колодцах.18станов. кварт.44813591391Церквей православных 2. Приходское училище. Волостное правление. Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
27. Козел, село бывшее государственное и владельческое, дворов 442, жителей 3029, волостное правление (уездный город в 17 верстах), 2 церкви православных, школа, больница Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29825Михайло-Коцюбинськеселище міського типуцентр селищної ОТГр-н ЧернігівськийМихайло-Коцюбинська селищна об'єднана територіальна громада