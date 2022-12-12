посёлок городского типа Михайло-Коцюбинское, посёлок городского типа Михайло-Коцюбинское, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Михайло-Коцюбинское

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Черниговский уезд
133Козел, с. каз., казач. и вл.при рч. Козле и колодцах.18станов. кварт.44813591391Церквей православных 2. Приходское училище. Волостное правление. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Козлянская волость
27. Козел, село бывшее государственное и владельческое, дворов 442, жителей 3029, волостное правление (уездный город в 17 верстах), 2 церкви православных, школа, больница Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29825Михайло-Коцюбинськеселище міського типуцентр селищної ОТГр-н ЧернігівськийМихайло-Коцюбинська селищна об'єднана територіальна громада
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