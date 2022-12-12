село Рыскулово, село Рыскулово, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Рыскулово

Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
686Рыскушева (Раскулова, Рыскулова, Итбутова, Итбаева), д. башк.при рч. Касмарке.14841102261231Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 2-я волость
584. Рыскулова (Рыскушева, Итбутова, Итбаева), деревня бывшая государственная, при речке Касмаре, дворов 41, жителей 233, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
74917Рыскуловосело51°41'с.ш.56°45'в.д.M-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Жёлтинский сельсовет
53641416126с Рыскуловосело
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