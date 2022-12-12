деревня Кипеть, деревня Кипеть, Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Кипеть

Сухиничский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Козельский уезд
1120Кипет, с. вл.при рч. Брыни.28929160177Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Козельский уезд, Юрьевская волость
396. Кипеть и Костино, село и деревня бывшая владельческая, при речке Брыни, дворов 56, жителей 446, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Сухиничский район
77789Кипетьдеревня54°07'35°23'N-36-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Сухиничский муниципальный район, Сельское поселение деревня Глазково
29636420116д Кипетьдеревня
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