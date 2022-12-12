село Венеславовка, село Венеславовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Венеславовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
566Вениславовка, сел. вл. и казач.при ручье Татарине.206113456479Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Петровская волость
118. Винославка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Татарине, дворов 177, жителей 927, церковь православная, школа, питейный дом, 2 лавки, 16 ветряных Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Петровская волость
4.0Венеславовка селоВенеславовское козаков20164145389395441836

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17881Венеславівкаселор-н Гадяцькийсільрада Петрівсько-Роменська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close