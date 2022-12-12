село Богородское, село Богородское, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Богородское

Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
676Богородское-Успенское, с. вл.при колодцах.272733102102Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Рябининская волость
233. Богородское (Богородское-Успенское), село бывшее владельческое, при речках Буянке и Колбасе, дворов 54, жителей 352, церковь православная, 2 ткацких светелки

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Андреевско-Годуновская волость
249Богородское село28052903112

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Кольчугинский округ
1957Богородскоесело56°25'39°12'O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Кольчугинский муниципальный район, Флорищинское сельское поселение
17640444111с Богородскоесело
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