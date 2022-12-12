Гордуны
Добрушский район, Гомельская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
158. Гордуны, село бывшее владельческое, дворов 173, жителей 999, церковь православная, 2 ветряные мельницы, водяная мельница
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
16Село Гордуныпроселочнойр. ГордовинГордуновск. с. о. церк. земли263 2832 3816 2Гордуновск. пр. 19231
19Фол. Гордуныпроселочнойруч. Гордовиннасл. дв. К. А. Байковой, пр. 179Гордуновск. пр. 19231
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Гордуны221
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Гордуны302