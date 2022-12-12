деревня Гордуны, деревня Гордуны, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Гордуны

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Носовичская волость
158. Гордуны, село бывшее владельческое, дворов 173, жителей 999, церковь православная, 2 ветряные мельницы, водяная мельница

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Носовичская волость
16Село Гордуныпроселочнойр. ГордовинГордуновск. с. о. церк. земли263 2832 3816 2Гордуновск. пр. 19231
19Фол. Гордуныпроселочнойруч. Гордовиннасл. дв. К. А. Байковой, пр. 179Гордуновск. пр. 19231

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Утевский сельсовет
д Гордуны221

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Утевский сельсовет
д. Гордуны302
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