село Николаевка, село Николаевка, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Николаевка

Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2287Николаевское, село.при ррч. Урьяде и Бикчуре.253889283268Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница ветреная. Каменные работы.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Матвеевская волость
1197. Николаевское, село бывшее государственное, при речках Урьяде и Бикчуре, дворов 110, жителей 668, церковь православная, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Матвеевская волость
12Николаевка, с. на комм. трак., церковь (постр. в 1843 г.), зем. шк., 2 хл.-зап. маг., бак. лав., кузн., усадьба землевл. В. Е. Пальчикова 235148445453Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мензелинский район
188390Николаевкасело55°32'53°11'N-39-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный район, Николаевское сельское поселение
92640457101с Николаевкасело
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