Николаевка
Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2287Николаевское, село.при ррч. Урьяде и Бикчуре.253889283268Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница ветреная. Каменные работы.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1197. Николаевское, село бывшее государственное, при речках Урьяде и Бикчуре, дворов 110, жителей 668, церковь православная, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Николаевка, с. на комм. трак., церковь (постр. в 1843 г.), зем. шк., 2 хл.-зап. маг., бак. лав., кузн., усадьба землевл. В. Е. Пальчикова 235148445453Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188390Николаевкасело55°32'53°11'N-39-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92640457101с Николаевкасело