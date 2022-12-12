посёлок Филатовский выселок, посёлок Филатовский выселок, Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Филатовский выселок

Вохомский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Вознесенская волость
Филатьев починок1399

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Вохомский район
350056Филатовский выселокпосёлок59°01'00"46°50'00"O-38-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Вохомский муниципальный район, Бельковское сельское поселение
34606404511п Филатовский выселокпоселок
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