деревня Кирсино, деревня Кирсино, Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Кирсино

Кировский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4599Кирсино, д. вл.при колодцах.4343598697Школа.
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Лезьенская волость
Кирсино д.421 стан3452 участок12станция Мга, Северной железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кировский муниципальный район
26780Кирсинодеревня59°38'31°06'O-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Мгинское городское поселение
41625154131д Кирсинодеревня
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