село Петрово-Хутарь, село Петрово-Хутарь, Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Петрово-Хутарь

Черемисиновский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3131Петров Хутор, д. каз. и вл.при наборном пруде.1820103843
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Красно-Полянская волость
1270. Петров Хутор, деревня бывшая государственная, дворов 72, жителей 529

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Черемисиновский район
50313Петрово-Хутарьсело51°54'37°12'M-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Черемисиновский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
38648427101с Петрово-Хутарьсело
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