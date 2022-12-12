деревня Вулька-Заставская, деревня Вулька-Заставская, Брестский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Вулька-Заставская

Брестский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Каменицо-Жировицкая волость
Вулька-ЗаставскаяДеревня171221313Брест

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Брестский район, Мухавецкий сельсовет
д Вулька-Заставская24

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Брестский район, Мухавецкий сельсовет
д. Вулька-Заставская25
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