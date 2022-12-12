деревня Орловка, деревня Орловка, Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Орловка

Каргапольский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Каргапольский район
99371Орловкадеревня55°52'00"64°07'00"N-41-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Каргапольский муниципальный район, Сельское поселение Зауральский сельсовет
37610429116д Орловкадеревня
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