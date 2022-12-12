сельцо Княжево, сельцо Княжево, Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Княжево

Боровский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
460Княжево, сц. вл.при р. Наре.35553543
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Куриловская волость
109. Княжево, сельцо бывшее владельческое, при речке Наре, дворов 3, жителей 19, винокуренный завод
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