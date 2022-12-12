Прозорово
Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3330Михайловское (Прозорово), с. вл.при рч. Редме и руч. Красном.605837159177Церковь православная 1. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1109. Михайловское (Прозорово), село бывшее владельческое, при речке Редьме, дворов 64, жителей 352, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православна Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Михайловское (Прозорово)I. Рождественское общество87278—Рождественский приход Прозоровский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
3449Прозоровосело58°23'с.ш.37°39'в.д.O-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78609433101с Прозоровосело