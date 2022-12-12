село Прозорово, село Прозорово, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Прозорово

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3330Михайловское (Прозорово), с. вл.при рч. Редме и руч. Красном.605837159177Церковь православная 1. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Моложский уезд, Прозоровская волость
1109. Михайловское (Прозорово), село бывшее владельческое, при речке Редьме, дворов 64, жителей 352, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православна Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Прозоровская волость
с. Михайловское (Прозорово)I. Рождественское общество87278Рождественский приход Прозоровский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
3449Прозоровосело58°23'с.ш.37°39'в.д.O-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Прозоровское сельское поселение
78609433101с Прозоровосело
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