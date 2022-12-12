село Креничи, село Креничи, Київська область (на 2018) — Familio

Креничи

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Гвоздовская волость
34. Креничи, село бывшее государственное, при речке Попурке, дворов 46, жителей 326, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Велико-Дмитриевская волость
Креничи село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11329Креничіселор-н Обухівськийсільрада Підгірцівська
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