село Урманчеево, село Урманчеево, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Урманчеево

Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1413Троицкое (Урманчеево, Берсут, Куюк), с. каз.при рч. Берсуте.462398299356Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Нижне-Суньская волость
652. Урманчеево (Троицкое, Берсут-Куюк), село бывшее государственное, при речке Берсуте, дворов 123, жителей 711, церковь православная, часовня, школа, богадельня, 3 лавк Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Нижне-Суньская волость
с. Берсут, Нж.-Суньскойсм. с. Урманчеево.
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с. Троицкое, Нж.-Суньскойсм. с. Урманчеево.
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с. Тюбян-Аул, Ниж.-Суньскойсм. с. Урманчеево.
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Урманчеево, Н.-Суньскойрусские и крещеные татары995
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Мамадышский район
188990Урманчеевосело55°34'50°51'N-39-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Мамадышский муниципальный район, Урманчеевское сельское поселение
92638487121с Урманчеевосело
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