Урманчеево
Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1413Троицкое (Урманчеево, Берсут, Куюк), с. каз.при рч. Берсуте.462398299356Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
652. Урманчеево (Троицкое, Берсут-Куюк), село бывшее государственное, при речке Берсуте, дворов 123, жителей 711, церковь православная, часовня, школа, богадельня, 3 лавк Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Берсут, Нж.-Суньскойсм. с. Урманчеево.Показать скан
с. Троицкое, Нж.-Суньскойсм. с. Урманчеево.Показать скан
с. Тюбян-Аул, Ниж.-Суньскойсм. с. Урманчеево.Показать скан
Урманчеево, Н.-Суньскойрусские и крещеные татары995Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188990Урманчеевосело55°34'50°51'N-39-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92638487121с Урманчеевосело
1 из 2