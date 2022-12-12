станица Баговская, станица Баговская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Баговская

Мостовский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Майкопский уезд
5111Баговская станицана левом берегу р. Ходза, при впадении в нее р. Гурмай76151215700635великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Водяных мукомольных мельниц 3. Кузниц 2. Лавок 2. Питейных заведений 2.По р. Ходз

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Мостовский район
159716Баговскаястаница44°10'00"40°36'00"L-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Мостовский муниципальный район, Баговское сельское поселение
3633407101ст-ца Баговская#Н/Д
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