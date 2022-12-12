деревня Березовая Грива, деревня Березовая Грива, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Березовая Грива

Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1769Березовая Грива (Ватага), д. каз.при колодцах.3147139500558
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Николо-Пичкасская волость
935. Березовая Грива, деревня бывшая государственная, при речке Актае, дворов 182, жителей 1077

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Пичкасская волость
с. Березовая Грива, Пичкасскойрусские1556
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алексеевский район
142777Березовая Гривадеревня55°12'49°44'N-39-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алексеевский муниципальный район, Лебединское сельское поселение
92606445111д Березовая Гривадеревня
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