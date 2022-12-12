деревня Коломлино, деревня Коломлино, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Коломлино

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Куньевская волость
деревня Коломнино 1«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.3518
деревня Коломнино 2«Покровско-Марфин.» почт. телегр. отдел.3518

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
289061Коломлинодеревня52°33'41°02'N-37-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Новосельцевский сельсовет
68640462116д Коломлинодеревня
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