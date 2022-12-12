Баланны
Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2060Баланлы, деревня.при рч. Баланлынке.6415101308322Т. 98-103. Б. 20-20. Тп. 190-199. — Мечеть 1. Училище, Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1022. Баланлы, деревня бывшая государственная, при рч Баланлынке, дворов 124, жителей 714, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Баланны, д. при руч. Баланнинке, на прос. дор., 2 мечети, 3 бак. лав., х.-з. маг., обдирка6017196527473Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159039Баланнысело55°12'53°03'N-39-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92642410101с Баланнысело
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