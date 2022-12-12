деревня Дубовая, деревня Дубовая, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Дубовая

Аркадакский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
777Дубовая, д. вл.при пруде.704048192202
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Ивановская 1-я волость
288. Дубовая, деревня бывшая владельческая, дворов 100, жителей 669

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Аркадакский район
44282Дубоваядеревня51°50'с.ш.43°51'в.д.M-38-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Аркадакский муниципальный район, Росташовское сельское поселение
63603470121д Дубоваядеревня
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