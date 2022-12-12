Старое Усманово
Камышлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
817Старая Усманова, д. каз.при рч. Матвеевке.387749168171Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
390. Ст. Усманова, деревня бывшая государственная, при речке Матьеевке, дворов 77, жителей 439, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56909Старое Усмановосело54°03'с.ш.52°21'в.д.N-39-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36617458101с Старое Усмановосело