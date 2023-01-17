аул Мафэхабль, аул Мафэхабль, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Мафэхабль

Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Майкопский район
221119Мафэхабльаул40°11'44°38'K-38-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Майкопский муниципальный район, Кировское сельское поселение
79622420121аул Мафэхабльаул
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