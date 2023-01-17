деревня Комлевщина Старая, деревня Комлевщина Старая, Заостровечская волость, Слуцкий уезд (на 1909) — Familio

Комлевщина Старая

Заостровечская волость, Слуцкий уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Минская губерния, Слуцкий уезд, Заостровичская волость
801. Камлевщизна, село бывшее владельческое, при реке Лани, дворов 17, жителей 154, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Заостровечская волость
Комлевщина Старая, деревня331434169493
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