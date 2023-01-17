село Мордвиновка, село Мордвиновка, Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Мордвиновка

Ряжский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2549Мордвиново, с. каз. и вл.при пруде.18671352351Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Еголдаевская волость
976. Мордвиново, село бывшее владельческое и государственное, дворов 81, жителей 478, церковь православная, богадельня
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