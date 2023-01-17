посёлок Мазановское, посёлок Мазановское, Эркетинская станица, Сальский округ (на 1915) — Familio

Мазановское

Эркетинская станица, Сальский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Эркетинская станица
2417Мазановское вр. поселок, в юрте Эркетинск. ст.4070014912321316012
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