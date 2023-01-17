Тридубы
Миколаївська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список важнейших селений
291. Тридубы, село бывшее военных поселян, дворов 428, жителей 2385, волостное правление (уездный город в 67 верстах), церковь православная, школа, почтовая станция, 5 пи Показать все
Населенные места Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Тридубы799289364-
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16246Тридубиселоцентр сільської радир-н Кривоозерськийсільрада Тридубівська