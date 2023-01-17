село Тридубы, село Тридубы, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Тридубы

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Тридубская волость
291. Тридубы, село бывшее военных поселян, дворов 428, жителей 2385, волостное правление (уездный город в 67 верстах), церковь православная, школа, почтовая станция, 5 пи Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Трояновская волость
Тридубы799289364-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16246Тридубиселоцентр сільської радир-н Кривоозерськийсільрада Тридубівська
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