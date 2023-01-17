село Гнилое Болото, село Гнилое Болото, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гнилое Болото

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2186Гнилое Болото (Политова, Ипполитова), сц. вл.при р. Ицке.272763219241
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Сасковская волость
692. Гнилое Болото (Ипполитово, Преображенское), село бывшее владельческое, при речке Ицке, дворов 66, жителей 401, церковь православная, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
63849Гнилое Болотосело52°48'с.ш.35°28'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Алпеевское сельское поселение
54653405101с Гнилое Болотосело
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