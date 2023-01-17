деревня Картаёль, деревня Картаёль, Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Картаёль

Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Мезенский уезд
730Картаиольская, д.при р. Ижме.846155196288
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Кедвавомская волость
192. Картаельская, деревня бывшая государственная, при реке Ижме, дворов 24, жителей 168, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Ижемский район
170971Картаёльдеревня64°31'53°20'Q-39-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Ижемский муниципальный район, Сельское поселение Том
87604430111д Картаёльдеревня
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