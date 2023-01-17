Малышево
Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2345Малышевы Дубровки (Рождествено), с. каз.при рч. Малом Виндрее.3011121509476Церковь православная 1. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
968. Малышево (Дубровки), село бывшее государственное, при речке Виндрее, дворов 168, жителей 1105, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Малышово«Торбеевское» п.-т. отделение3015
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
76072Малышевосело54°12'43°09'N-38-063
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89654485116с Малышевосело