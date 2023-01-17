деревня Старые Дворяниновичи, деревня Старые Дворяниновичи, Кировский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Старые Дворяниновичи

Кировский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Бортникская волость
82. Дворяниновичи, село бывшее владельческое, при реке Алсе, дворов 33, жителей 330, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Бортникская волость
Двораниновичи, деревня7281041158187
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кировский район, Павловичский сельсовет
д Старые Дворяниновичи147

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кировский район, Павловичский сельсовет
д. Старые Дворяниновичи90
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