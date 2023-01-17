село Студенки, село Студенки, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Студенки

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Раненбургский уезд
2343Алексеевское (Студенки), сц. вл.при пруде и колодцах.324784362359
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Раненбургский уезд, Просечинская волость
940. Студенки, село бывшее владельческое, дворов 119, жителей 778

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
1216Студенкисело53°27'с.ш.40°23'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Благовское сельское поселение
61620405106с Студенкисело
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